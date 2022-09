Král Karel III. pronesl první projev. Budu doživotně sloužit vlasti, řekl

"Sdílím s vámi nevyslovitelný pocit ztráty," řekl král v emotivním proslovu, v němž uctil památku Alžběty II. jako královny i jako matky. Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek po sedmi desetiletích na trůnu.

King Charles III delivered his first public address as the new British monarch, just a day after ascending to the throne following the death of his mother Queen Elizabeth II. https://t.co/XN75HP44iK pic.twitter.com/9B4jeUAwHl