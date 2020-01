V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí. Nyní severoafrickou zemí zmítají boje mezi vojskem polního maršála Chalífy Haftara a mezinárodně uznávanou vládou premiéra Faíze Sarrádže. Najít řešení sporu pod záštitou OSN chtějí pomoci Evropané.

Vladimir Putin dnes řekl, že ukončení konfliktu v Libyi je důležité a že nazrál čas konferenci v Berlíně uspořádat. Angela Merkelová k tomu uvedla, že doufá, že turecko-ruské úsilí zajistit v Libyi mír bude úspěšné. Moskva s Ankarou tento týden vyzvaly znesvářené libyjské strany, aby od neděle zajistily klid zbraní.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel is in Moscow for bilateral talks with Russian President Vladimir Putin. The confrontation between Washington and Tehran and turmoil in Libya are set to dominate the talks pic.twitter.com/XgLHbzeh67