Papež František a jeho předchůdce byli očkováni proti koronaviru, patří do rizikové skupiny

Oba patří vzhledem k věku k rizikové skupině v nynější pandemii, současný papež je ohrožen i vzhledem k tomu, že mu v mládí odebrali část plíce.

Nynější hlava katolické církve o víkendu vyzvala, aby se lidé nechali očkovat. "Je to etická volba, protože hazardujete se svým zdravím, se svým životem, ale také s životy ostatních," řekl papež František o víkendu v rozhovoru s italskou televizí. "Opravdu nerozumím tomu, proč někteří lidí říkají, že by vakcína mohla být nebezpečná. Jestliže lékaři tvrdí, že může fungovat dobře a nemáte zvláštní kontraindikace, tak proč se neočkovat?", dodal papež.

