Papež František ocenil práci žen za pandemie, upozornil na domácí násilí

"Dnes bych chtěl připomenout zejména skutky, které činí mnohé ženy, obzvlášť v této nouzové situaci, kdy se starají o ostatní," řekl papež v apoštolské knihovně ve Vatikánu, odkud se v době koronavirových omezení vysílají často jeho modlitby přes internet. Papež vyzdvihl práci lékařek, zdravotnic, policistek, zaměstnankyň věznic či prodavaček.

In the #GospelOfTheDay we hear that the women proclaimed Jesus' Resurrection to the disciples. Today I would like to remember the efforts that so many women make to take care of others, even during this health crisis.