Putinovi se nelíbí představa Ukrajiny v NATO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin by rozšíření Severoatlantické aliance na území Ukrajiny považoval za "překročení červené čáry". Podle agentury TASS to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v reakci na twitteru do Moskvy vzkázal, že Putin si "červené čáry" může kreslit leda v Rusku.