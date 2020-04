Revizi údajů o úmrtí na covid-19 udělají podle WHO kromě Číny i jiné země

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Výrazné zvýšení počtu obětí koronaviru v Číně je výsledek snahy místních úřadů zdokumentovat všechny případy; podobnou revizi časem udělají i jiné země světa. Na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) to dnes řekla epidemioložka Maria van Kerkhoveová. Další zástupce WHO Mike Ryan podle agentury Reuters uvedl, že ještě není pozdě, aby se v Africe zastavilo nekontrolované šíření nákazy.