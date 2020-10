Rusko a Čína byly zvoleny do Rady OSN pro lidská práva

Každý rok se část 47členné rady obmění. Letos byly nově zvoleny také Pobřeží Slonoviny, Gabon, Malawi, Kuba, Bolívie, Uzbekistán, Francie a Británie. Své členství obhájily Senegal, Nepál, Pákistán, Ukrajina a Mexiko. Nové funkční období započne 1. ledna 2021 a potrvá tři roky.

Když se o členství v radě ucházela Saúdská Arábie v roce 2016, získala 152 hlasů, v úterý pro ni však zvedlo ruku jen 90 států, což představuje 40procentní pokles. O 20 procent méně hlasů než v roce 2016 získala také Čína. Obě země si právě kvůli lidským právům vysloužily mezinárodní kritiku. Čínu Západ nedávno odsoudil za potlačování práv ujgurských muslimů v provincii Sin-ťiang a postoj k prodemokratickým protestům v Hongkongu, který je pod Čínskou správou. Rusko bylo znovuzvoleno poté, co před čtyřmi lety nedokázalo kvůli chybějícím dvěma hlasům obhájit mandát.

USA se rozhodly z rady odejít, a to v polovině svého mandátu v roce 2018. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová tehdy řekla, že orgán, který má dohlížet na dodržování lidských práv ve světě, není hoden svého názvu, a dodala, že rada si tropí z lidských práv posměch. Haleyová kritizovala především "chronickou zaujatost" této instituce proti Izraeli.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo úterní hlasování komentoval na twitteru slovy, že zvolení Číny, Ruska a Kuby do Rady OSN pro lidská práva potvrzuje, že rozhodnutí USA z této instituce odejít bylo správné.

U.S. commitment to human rights is far more than just words. We have identified and punished human rights abusers in Xinjiang, Myanmar, Iran, and elsewhere, and call for all nations to take this moment to recommit to the #UDHR.