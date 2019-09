Rusku hrozí destabilizace? Socioložka má obavy z dalšího vývoje

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR – Opět se ukázalo, že srpen je pro moderní Rusko problematický měsíc, tvrdí socioložka Ella Panejachová v komentáři pro server Moscow Times. Docentka z Vyšší ekonomické školy v Petrohradu připomíná, že v zemi vypukla velká politická krize poté, co došlo k bezohlednému vyloučení množství opozičních kandidátů z voleb do moskevského městského zastupitelstva, která přerostla i do jiných veřejných oblastí a vznáší vážné pochyby o samotné schopnosti Kremlu efektivně vládnout.