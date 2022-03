Ruský prokremelský list zřejmě omylem zveřejnil údaje ministerstva obrany o mrtvých vojácích na Ukrajině

Mezitím se ovšem začaly šířit na sociálních sítích. Na oficiálních stránkách ruského ministerstva obrany podobná data nejsou a ani jiné ruské oficiální zdroje o nich neinformovaly.

Ze screenshotu z ověřeného účtu zahraničního zpravodaje deníku The Wall Street Journal Yaroslava Trofimova se zdá, že ruský prokremelský list zveřejnil údaje ruského ministerstva obrany. Podle nich prý na Ukrajině zahynulo 9861 ruských vojáků a dalších 16.153 utrpělo zranění.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z