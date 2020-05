S covidem-19 zemřelo v Británii už přes 33 000 lidí

V úterý britské ministerstvo zdravotnictví hlásilo 627 nových zemřelých, v pondělí a o víkendu se přírůstek pohyboval mezi 200 a 350. Bilance zveřejňovaná v úterý je nicméně v posledních týdnech vždy výrazně vyšší než ta z pondělí, neboť zahrnuje později nahlášená úmrtí z víkendu.

Celkem Británie eviduje již 229.705 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nově přibylo přes 3242 nakažených. To je zhruba o dvě stovky méně nových infikovaných, než kolik jich ministerstvo hlásilo v pondělí.

Celkem britští zdravotníci provedli od počátku epidemie již více než dva miliony testů na koronavirus. Otestovali přes 1,5 milionu lidí.

Data, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, se poněkud liší od těch, která zveřejňuje britský statistický úřad ONS. Podle něj od počátku epidemie do 3. května zemřelo v Británii s covidem-19 už více než 38.000 lidí. V obou případech je bilance mrtvých nejvyšší v Evropě a po USA druhá nejvyšší na světě. Mezinárodní srovnávání je nicméně sporné, neboť různé státy užívají při sčítání obětí koronaviru různé metodiky.

V Británii platí od konce března kvůli šíření koronaviru přísná karanténní opatření. Každá z částí Spojeného království rozhoduje o jejich uvolňování sama. V případě Anglie, o jejímž režimu rozhoduje ústřední vláda v Londýně, začala první etapa uvolňování dnes.

Vláda sice dál doporučuje, aby lidé pracovali v co největší míře z domova, někteří lidé se ale dnes mohli vrátit na svá pracoviště. Týkalo se to hlavně zaměstnanců v průmyslu a stavebnictví. Angličané mohou ode dneška rovněž využívat více možností volnočasových aktivit. Oficiálně je opět povoleno opalování v parcích, sporty jako golf a tenis či návštěvy zahradnictví. Možné jsou také výlety autem, a to do libovolné vzdálenosti.

Druhá fáze uvolnění restrikcí by měla podle plánu, který představil premiér Boris Johnson v pondělí, nastat na počátku června a třetí až na počátku července. Vše ale záleží na tom, jak se bude epidemie v Británii vyvíjet.