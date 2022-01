Sankce proti Rusku kvůli Ukrajině by teď podle Blinkena nebyly konstruktivní

Západ vyjádřil hluboké znepokojení z hromadění ruských sil na hranici s Ukrajinou a varoval Moskvu, že případná invaze na Ukrajinu by měla pro Rusko vážné důsledky. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo invazi do sousední země.

"Pokud jde o sankce, tak smyslem těchto sankcí je odradit Rusko od agrese. Takže pokud budou uvaleny, ztratíte odrazující účinek," uvedl Blinken v rozhovoru se CNN.

Ministr zahraničí zároveň poznamenal, že pokud na Ukrajinu přijde agresivním způsobem jediný další příslušník ruských sil, vyvolá to vážnou odezvu.

Na dotaz televize CBS, zda mají Spojené státy v souvislosti s Ukrajinou svázané ruce, jelikož potřebují ruskou podporu v rozhovorech o íránském jaderném programu, Blinken odpověděl, že "ani v nejmenším".

O jaderné dohodě s Íránem z roku 2015 se od loňska jedná ve Vídni. Spojené státy od dohody, kterou s Íránem podepsaly spolu s Ruskem, Čínou, Francií, Británií a Německem jednostranně odstoupily v roce 2018 za vlády prezidenta Donalda Trumpa a obnovily proti Íránu sankce. Ten pak začal dohodu porušovat. Cílem vídeňských rozhovorů, kterých se USA účastní nepřímo, je dohodu oživit. Írán požaduje zrušení amerických sankcí, Západ mezitím apeluje na Teherán, aby dohodu začal opět dodržovat.