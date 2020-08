Šéf WHO: Přislíbené peníze na boj s koronavirem nestačí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi prostředky potřebnými pro boj s pandemií a těmi, které jednotlivé státy přislíbily, zeje obrovská propast. Podle agentury Reuters to dnes řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle krizového experta WHO šíření koronaviru zatím nenese znaky sezónnosti.