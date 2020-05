Šéf WHO: Svět měl od konce ledna dost času reagovat na covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Když Světová zdravotnická organizace (WHO) letos 30. ledna kvůli šíření nového typu koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze, dala světu dost času, aby reagoval. Dnes to na virtuálním brífinku řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Připomněl, že tehdy bylo mimo Čínu hlášeno jen 82 případů nákazy a žádné úmrtí.