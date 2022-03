Tisk: Na Ukrajině vznikla jednotka Svoboda Rusku. Hlásí se do ní ruští občané a zajatí vojáci

Tvrzení o vzniku jednotky složené z ruských zajatců nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. "V současnosti se do jednotky přihlásilo již několik stovek Rusů, a to jak řadoví vojáci, tak důstojníci," napsal portál. "Nábor do jednotky se koná výlučně na základě dobrovolnosti. Ruští vojáci napíší příslušnou žádost a poté každého kandidáta prověří ukrajinská tajná služba SBU a kontrarozvědka," dodal web.

Ruští vojáci si při vstupu do legie Svoboda Rusku ponechávají svou uniformu, ale s ukrajinskými rozlišovacími symboly. Jsou rovnoprávní s ukrajinskými vojáky a dostávají stravu a lékařskou péči, o které v ruských ozbrojených silách mohli jen snít, tvrdí Dumskaja. "Kromě toho bojovníci za svobodu Ruska v sestavě našich vojsk dostávají výzbroj v podobě nejnovějších modelů zbraní ze zemí NATO, které se podstatně lidí od bídného stavu zastaralých zbraní, s nimiž nedávno přišli do naší země," dodal ukrajinský portál.

Portál se nezmínil o konkrétním nasazení ruské jednotky do bojů. Deník RBK-Ukrajina na svém webu informoval o ruských legionářích pod titulem "Výcvik začal" a přinesl snímky ze sociálních sítí, na kterých se Rusové seznamují se švédsko-britskou protitankovou střelou NLAW.