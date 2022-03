Tranzit plynu do Evropy může být ohrožen, varuje Ukrajina

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruské vojenské síly obsadily území, kde se nacházejí ukrajinské kompresorové stanice, což by mohlo ohrozit hladký tranzit plynu do Evropy. Uvedl to dnes provozovatel ukrajinských plynovodů OGTSU. Neupřesnil však, o kolik stanic jde ani kde se nacházejí, informovala agentura Reuters.