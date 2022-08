Ukrajina dostala peníze za tranzit ropy do Česka. Dodávky ropy lze obnovit

— Autor: ČTK

Ukrajina potvrdila, že obdržela peníze za tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Podle agentury RIA to dnes oznámila ruská státní společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Znamená to, že obnovení dodávek ropy jižní větví ropovodu do České republiky už nestojí nic v cestě.