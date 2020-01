Ukrajinou otřásla katastrofa u Teheránu. Aerolinky zastavily lety nad Íránem i do Íránu

"Lety ve vzdušném prostoru Íránu budou ukrajinským společnostem zakázány od 9. ledna 00:00 do vyjasnění příčin katastrofy," uvedl Hončaruk podle webu televize 112.

"Je ještě brzy, aby se dalo hovořit o příčinách. Nechceme šířit nějaké spekulace. Jsem ale přesvědčen, že oficiální příčiny budou odhaleny dost rychle," řekl premiér novinářům podle agentury Interfax-Ukrajina.

Ukrajinská rada národní bezpečnosti s odvoláním na seznamy pasažérů uvedla, že na let z Teheránu do Kyjeva se zaregistrovalo 169 cestujících, ale dva nakonec nenastoupili. Další podrobnosti o nich neuvedla. Na palubě tak bylo 167 cestujících a devět členů posádky.

Podle ukrajinského ministra zahraničí zahynuli občané sedmi států: 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (dva cestující a devět členů posádky), deset Švédů, čtyři Afghánci, tři Němeci a tři Britové.

Letoun krátce po startu zachvátily plameny a zřítil se. Ukrajinskému boeingu podle íránské verze vzplály motory.

zdroj: YouTube

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ke zdrženlivosti při zveřejňování neprověřených verzí katastrofy. Ukrajinské velvyslanectví v Teheránu pak stáhlo ze svého webu prohlášení vylučující teroristický či raketový útok a nahradilo jej konstatováním, že příčiny neštěstí se vyšetřují.

Letoun typu Boeing 737-800 NG na lince z Teheránu do Kyjeva byl podle ukrajinských aerolinek UIA vyroben v roce 2016 a společnost si jej pořídila přímo u výrobce. Plánovaný technický servis naposledy postoupil před dvěma dny - 6. ledna. Viceprezident UIA podle Interfax-Ukrajina označil možnost, že by se letoun zřítil v důsledku chyby zkušené posádky, za minimální.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nově zakázal americkým leteckým společnostem přelety nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a vodami mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Učinil tak poté, co Írán v noci na dnešek raketami zaútočil na základny s americkými a dalšími koaličními vojáky. Změnit trasy svých letů nad oblastí Blízkého východu kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem se rozhodly také některé komerční letecké společnosti, uvedla agentura AP.

"Nemá to vliv na letový provoz ve střední Evropě nebo v našem regionu," řekl mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma. Aerolinky mají podle něj bezpečnostní doporučení a záleží na nich, zda k nim při plánování tras přihlédnou.

Letiště Praha má momentálně přímé letecké spojení na Blízkém východě do jordánského Ammánu, libanonského Bejrútu, katarského Dauhá, dále Dubaje a Šardžá ve Spojených arabských emirátech a izraelských měst Tel Aviv a Ejlat.

Dnes letiště zatím neeviduje žádný zrušený nebo zpožděný let do této oblasti. "Všechny linky do tohoto regionu jsou dnes v provozu dle platného letového řádu," uvedl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Informacemi o případných změnách tras, ke kterým by aerolinky přistoupily kvůli americko-íránské krizi, podle mluvčího letiště nedisponuje.