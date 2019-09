USA rozšířily sankce uvalené na Rusko za vměšování do voleb

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy rozšířily sankce proti Rusku, uvalené kvůli vměšování Moskvy do amerických voleb v letech 2016 a 2018. Oznámilo to dnes ve Washingtonu ministerstvo financí USA. Do seznamu sankcemi postižených osob bylo zařazeno šest pracovníků petrohradské Agentury pro výzkum internetu (AII), kterou americké úřady označují za "trollí farmu" odpovědnou za šíření falešných a demagogických zpráv.