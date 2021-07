Ve Švýcarsku za zavřenými dveřmi začala jednání Ruska a USA o strategické stabilitě

Jde o první kolo rozhovorů na této úrovni a první kontakt tohoto druhu v době administrativy amerického prezidenta Joea Bidena. Konzultace navazují na červnové Bidenovo osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se konalo rovněž v Ženevě.

Ruskou delegaci vede náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, americkou Wendy Shermanová, která má stejnou funkci na americkém ministerstvu zahraničí.

Jednání začala dopoledne za zavřenými dveřmi bez přístupu médií a mají trvat po celý den.

Jak informuje agentura AFP, obě strany tlumily před jednání očekávání a ze schůzky se neočekává zásadní výstup. Tématem je agenda zbrojní kontroly. V americké delegaci je také Bonnie Jenkinsová, která byla nedávno jmenovaná na ministerstvu zahraničí náměstkyní pro kontrolu zbrojení.

"Chceme tímto dialogem položit základ pro budoucí opatření ke zbrojní kontrole a omezení rizik," uvedlo americké ministerstvo zahraničí ke schůzce.

Rjabkov před ní řekl, že Rusko chce zjistit, do jaké míry to Američané myslí vážně s ochotou zahájit dialog o strategické stabilitě. "Laťku očekávání bych ale neumístil moc vysoko," řekl Rjabkov.

Agentury připomínají, že se jedná v atmosféře napětí, které kromě jiného vyvolávají kybernetické útoky, jež podle USA pocházejí z velké míry z ruského území. USA varovaly Moskvu před důsledky, pokud nezakročí. Rusko odpovědnost za tyto útoky odmítá.

Biden ale v úterý znovu na Rusko v tomto směru zaútočil, když ho obvinil, že se snaží znovu zasáhnout do amerických voleb. "Je to jasně a jednoduše zásah do naší svrchovanosti," řekl. V USA se budou konat volby do Sněmovny reprezentantů a části Senátu příští rok.