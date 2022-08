Většina konzervativců má odstranění Johnsona za chybu, ukázal průzkum

Výsledky také potvrzují, že ministryně zahraničí Liz Trussová má před rozhodující fází volby nového stranického lídra výrazně vyšší podporu než bývalý ministr financí Rishi Sunak.

Součástí průzkumu byla i otázka, zda bylo správné, že členové vlády a poslanci na začátku minulého měsíce v podstatě donutili Johnsona ohlásit rezignaci. Souhlas s jejich počínáním vyjádřilo 41 procent respondentů, zatímco 53 procent krok označilo za chybný.

Johnson odstoupil z pozice lídra Konzervativní strany 7. července poté, co se jeho vláda začala rozpadat v návaznosti na sérii skandálů. Tím hlavním byla aféra nazvaná Partygate kolem opakovaného porušování pandemických restrikcí ve vládních prostorách, poslední kapkou se ale stalo odhalení, že Johnson jmenoval jistého politika do vlivné pozice, ačkoli věděl o tom, že čelil důvěryhodnému obvinění ze sexuální agrese. Premiér se pak ocitl pod obrovským tlakem spolustraníků, který spustily rezignace Sunaka a ministra zdravotnictví Sajida Javida.

Johnson si ale mezi řadovými konzervativci drží značnou podporu, o čemž svědčí i odpovědi na další otázku z nového průzkumu. Když dostali respondenti na výběr mezi pokračováním Johnsonova premiérství, Sunakem a Trussovou, 40 procent z nich upřednostnilo stávajícího ministerského předsedu, 28 procent podpořilo šéfku diplomacie a 23 procent exministra financí.

S tímto aspektem může souviset i ztráta Sunaka na Trussovou, která na rozdíl od exministra financí zůstává v kabinetu končícího Johnsona a netlačila na jeho rezignaci. Podle nových čísel YouGov má aktuálně podporu 60 procent konzervativců, zatímco Sunak jen 26 procent. Náskok Trussové se oproti předchozímu dotazování stejné agentury zvětšil o 16 procentních bodů.

"Průzkum ze včerejšího (úterního) večera upevňuje její pozici favorita a naznačuje, že má převahu mezi členy konzervativců všech věkových a genderových kategorií a v různých částech Spojeného království," komentoval výsledky web Politico.

To vše v době, kdy začíná hlasování řadových straníků, jehož vítěz bude oznámen 5. září a následně nahradí Johnsona v Downing Street. Centrála Konzervativní strany chtěla původně hlasovací lístky začít rozesílat na začátku týdne, dnes ovšem oznámila jistý odklad kvůli obavám o zabezpečení procesu. Podle listu The Times vedení strany oznámilo členům, že lístky by mohly dorazit až v polovině příštího týdne.