Více než 13.000 migrantů připlulo do Británie přes Lamanšský průliv od oznámení o deportacích

— Autor: ČTK

Více než 13.000 migrantů připlulo do Británie přes Lamanšský průliv od chvíle, kdy britská ministryně vnitra Priti Patelová oznámila, že někteří žadatelé o azyl budou čelit deportacím do Rwandy. S odvoláním na úřady o tom informoval deník The Times.