Aleksandar Vučić 21. listopadu potvrdil informace médií o tom, že srbská rozvědka odhalila operaci ruské tajné služby, jejímž cílem bylo získat pro spolupráci srbské zpravodajské agenty. Nicméně hned také řekl, že tato záležitost dobré vztahy s Moskvou vážněji nepoškodí.

Aféru rozpoutalo tajně pořízené video,které zachycuje schůzku pracovníka ruské vojenské rozvědky GRU Georgije Klebana s vysoce postaveným činitelem srbské armády. Vučić k tomu řekl, že srbské bezpečnostní orgány při několika příležitostech získaly ve formě videozáznamů a audiozáznamů důkazy o Klebanových kontaktech s příslušníky armády.

Vučić srbským médiím řekl, že při dnešním setkání se bude hovořit o všech důležitých otázkách, včetně bilaterální spolupráce, Kosova, situace na západním Balkánu a "o Putinových názorech na situaci v Evropě i na celém světě".

Při předchozích poměrně častých setkáních s Putinem srbský prezident obvykle hovořil i o získávání zbraní od Ruska. Zda tomu bude také tentokrát, není jisté. Srbsko od Ruska koupilo mimo jiné čtyři nové bitevní vrtulníky Mi-35M, které na vojenské letiště Batajnica u Bělehradu dorazily už v pondělí, tedy s předstihem. Původně měly být dodány až v příštím roce.

Moskva srbské armádě předtím už poslala šest stíhaček MiG-29, 30 tanků a 30 dalších obrněných vozidel. Podle srbského ministerstva obrany šlo dílem o dar, dílem o nákup se slevou za velice výhodných podmínek. To však někteří experti zpochybňují s poukazem na to, že se jedná o zastaralou výzbroj, kterou je třeba za nemalé peníze opravit a modernizovat.

Zpravodajský server BalkanInsight si všiml toho, že Vučić v úterý na tiskové konferenci řekl, že Srbsko bude pokračovat v modernizaci a reformě ozbrojených sil, ale zastaví nákup zbraní. Server dal toto vyjádření do souvislosti s tím, že Západ kritizuje zbrojní dohody Bělehradu s Moskvou.

BalkanInsigt zároveň připomněl, že 11. listopadu Srbsko navštívil vysoký činitel amerického ministerstva zahraničí Thomas Zarzecki. Do jeho působnosti patří mimo jiné i sankce zaváděné proti těm, kdo jsou zapojeni do významných transakcí s ruským obranným a zpravodajským sektorem. Podle médií takové sankce Srbsku hrozí kvůli získávání zbraní od Ruska. Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić to ale po setkání se Zarzeckým vyloučil. "Jedním slovem, žádné sankce nebudou," prohlásil.