Zelenskyj: Není jediný zločin, kterého by se ruské jednotky v Buče nedopustily

— Autor: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na zasedání Rady bezpečnosti OSN řekl, že neexistuje zločin, kterého by se ruské jednotky ve městě Buča na předměstí Kyjeva nedopustily. Dodal, že svět je nyní svědkem toho, co se stalo v Buče, ale teprve uvidí, co se dělo v jiných městech, v jiných oblastech Ukrajiny. V jeho zemi se podle něj dějí ty nejhorší válečné zločiny od druhé světové války a Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky.