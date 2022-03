Zelenskyj žádal poslance tří zemí o zbraně i sankce

Australské zákonodárce například vyzval k poskytnutí obrněných vozidel Bushmaster, ty nizozemské zase k přerušení veškerého obchodu s Ruskem, informovala agentura Reuters. Belgickým poslancům zdůraznil, že mír má větší cenu než diamanty, ropa a plyn.

Zelenského projevy k zákonodárcům v Canbeře, Haagu a Bruselu byly dalšími v početné sérii podobných vystoupení, které ukrajinský prezident absolvoval od vpádu ruské armády do jeho země před více než měsícem. Zelenskyj na dálku promluvil mimo jiné k lídrům Evropské unie, v britské Dolní sněmovně i ke členům amerického Kongresu.

Australským zákonodárcům podle deníku The Guardian řekl, že Ukrajina je "neporazitelná", dokud má podporu mezinárodního společenství. Své představy o podpoře ze strany Austrálie pak formuloval zcela konkrétně. "Máte velmi dobré obrněné transportéry Bushmaster, které by mohly Ukrajině významně pomoci, a další druhy vybavení, které by mohly posílit naši pozici," řekl.

Austrálie je jednou ze zemí, které se připojily k protiruským sankcím evropských zemí a Spojených států. Místní vláda také na začátku března oznámila, že podpoří Ukrajinu vojenským vybavením a humanitární pomocí v celkové výši 105 milionů australských dolarů (přes 1,7 miliardy korun). Slíbila dodat rakety i jinou munici.

Vojenskou podporu má Kyjev také od Nizozemska, které už před vypuknutím ruské invaze avizovalo dodání odstřelovacích pušek, radarů či neprůstřelných vest. Zelenskyj dnes v nizozemském parlamentu žádal další zbraně, jakož i posílení sankcí a peníze na obnovu Ukrajiny.

"Jsou potřeba silnější sankce, aby Rusko nemělo šanci vést tuto válku dál do Evropy," citoval prezidenta Reuters. "Zastavte veškerý obchod s Ruskem," pokračoval Zelenskyj.

Ukrajinský prezident vyzývá evropské lídry, aby sankční režim zesílili i zastavením nákupu ruských fosilních paliv, což zatím někteří z nich z ekonomických důvodů odmítají. Proti zastavení dodávek ropy a plynu se nedávno vyslovil i nizozemský premiér Mark Rutte.

Média také upozorňují na import ruských diamantů, které proudí do Evropské unie přes belgický přístav Antverpy, přičemž tento dovoz zatím také není terčem sankcí. "Domnívám se, že mír je cennější než diamanty, než dohody s Ruskem, než ruské lodě v přístavech a rozhodně cennější než ruská ropa a plyn," řekl v této souvislosti belgickým zákonodárcům na dálku Zelenskyj. I vládu v Bruselu ukrajinský prezident požádal o další dodávky zbraní, konkrétně přitom zmínil zejména nutnost vyzbrojit obránce obléhaného Mariupolu, kde už podle něj zahynuly tisíce lidí.