Evropský parlament vyzval ke zpřísnění sankcí proti Bělorusku

Nedávno byl na osm let do vězení odsouzen novinář a aktivista spolku polské menšiny Andrej Pačobuta (polsky Andrzej Poczobut), bojovníkovi za lidská práva a nositeli loňské Nobelovy ceny za mír Alesovi Bjaljackému hrozí dokonce 12 let za mřížemi. Méně známí odpůrci režimu si vyslechli ještě tvrdší verdikty.

"Represe stále sílí. V Bělorusku je na 1450 politických vězňů a jejich počet neustále roste," uvedl eurokomisař Janez Lenarčič a ujistil, že Evropská unie bude dál bojovat za respektování lidských práv v Bělorusku. "Je naší povinností dál Bělorusy podporovat v boji za právní stát a svobodné volby," ujistil.

"Veškeré sankce vztahující se na Rusko se musí vztahovat i na Bělorusko," prohlásila lotyšská europoslankyně Sandra Kalnieteová z lidovecké frakce, která je v EP nejsilnější.

"Bělorusko není svobodné, je to vlastně nevolník Ruska," uvedl nizozemský socialista Thijs Reuten. Za "ostudu" označil nedávnou cestou maďarského ministra zahraničí do Minsku. "Musíme podporovat demokraty, a ne diktátory," vzkázal do Budapešti. Litevec Petras Auštrevičius se ptal, zda se šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó v Minsku zasazoval za propuštění stovek politických vězňů. "Teď není čas jednat s Lukašenkem, teď je čas na další sankce," dodala Anna Fotygová z Polska.

"Lukašenko chce umlčet veškerou opozici, čímž neukazuje sílu, ale slabost," řekl litevský europoslanec Juozas Olekas. Požadoval, aby každý představitel režimu zodpovědný za násilí a porušování lidských práv byl postaven před soud, jakmile překročí běloruskou hranici.

Po pohnání představitelů režimu k odpovědnosti volala i Markéta Gregorová (Piráti). " Naše pozornost neochabuje, ale naše síla není využita," řekla s odkazem na efekt usnesení, která již EP k Bělorusku přijal.