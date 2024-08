PŮVODNÍ ZPRÁVA | EXKLUZIVNĚ: Írán může mít materiál pro jadernou zbraň za pár týdnů. Expert vysvětluje, co by to znamenalo

Současné odhady hovoří o tom, že Írán dokáže vyrobit dostatek materiálu na výrobu jedné jaderné zbraně do „jednoho až dvou týdnů“. Otázkou ale zůstává, jestli tento materiál skutečně využije na výrobu zbraně, což „se zpravodajské služby snaží zjistit“. „Dalším krokem je, jestli to dají na balistickou střelu nebo nějaký jiný systém,“ poznamenal Salem pro EuroZprávy.cz.

Podle něj tyto kroky mohou Teheránu zabrat i rok, aby „úspěšně vyrobil“ jadernou zbraň. „Není na to jednoduchá odpověď, a proto jsou všichni znepokojení tím, kdy to Írán dokáže udělat,“ řekl. Dodal, že „je jasné, že to Írán dokáže udělat, a dokáže to udělat rychle“.

EuroZprávy.cz se Salema také dotázaly, co by vlastnictví jaderné bomby Íránem udělalo se situací na Blízkém východě. „Vědělo by se o tom, že se Írán blíží. Museli by zastavit všechen monitoring, protože uvnitř Íránu je ho hodně, odděleně od jaderné dohody,“ vysvětlil.

Existovalo by „mnoho signálů, že se k výrobě bomby blíží, a všimly by si toho zpravodajské služby“.

Expert zdůraznil, že Spojené státy a Izrael jsou připravené Íránu zabránit ve výrobě bomby, která „by pravděpodobně vyprovokovala válku“. „Zřejmě by došlo k izraelským útokům na Írán, není ale jasné zapojení USA,“ podotkl Salem.

„Můžeme se tam nacházet právě teď. Izrael a Netanjahu si mohou myslet, že teď je vhodný moment zasáhnout íránský jaderný program,“ upozornil.

Hlavní vliv má vysoké napětí v regionu a fakt, že Američané zde vyslali více jednotek. „Írán to využije k přímému útoku na Izrael a to zatáhne do války USA samotné,“ upřesnil Salem.

„Kdyby Írán prohlásil: ‚Máme jednu bombu, máme pět bomb‘, tak by to změnilo situaci na Blízkém východě pro Izrael, který už by nemohl zaútočit na Írán přímo, protože bude mít důležitý odstrašující prvek,“ zdůraznil.

Vlastnictví jaderné zbraně bude „ultimátní bezpečnostní zárukou“ před Izraelem i USA. „Nikdo si nedovolí na Írán zaútočit přímo,“ přiblížil. Izrael podle Salema bude dále pokračovat v zásazích proti proíránským milicím, a ne přímo proti Íránu, což mu zaručí „podporu Západu stejně jako Ukrajině, která stojí proti Rusku, které má jaderné zbraně“.

„Írán bude házet delší stín, bude imunní proti přímému útoku. Rozhodně by se ale stal terčem daleko tvrdších sankcí. S jadernou zbraní se stane izolovaným jako Severní Korea,“ vysvětlil.

Další otázkou zůstává, jestli přežije režim v Teheránu, protože Íráncům se „rozhodně nebude líbit“ větší izolace, uzavřel Salem.