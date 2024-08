Experti radí Kyjevu, jak využít F-16. Klíčové budou zbraně dlouhého dosahu

Institut zmínil poslední informace, podle nichž už má Ukrajina k dispozici deset ze slíbených 79 stíhaček americké výroby. Do konce roku by jich pak měly být dvě desítky. "Ukrajina bude potřebovat značný počet F-16, aby mohla letouny v potřebném rozsahu zapojit do své širší protivzdušné obrany," uvedli experti.

Analytici upozornili, že ruští váleční blogeři se snaží význam dodání strojů na Ukrajinu zpochybňovat. Oficiální ruská loni je přitom taková, že Moskva se snaží dodávky západních zbraní vykreslovat jako překročení tzv. červené linie. Blogeři zároveň spustili debaty o tom, jak se ruská armáda pokusí stíhačky zlikvidovat.

"Rusko však opakovaně ukázalo, že odvolávání se na údajné 'červené linie' je jeho technikou s cílem donutit Západ k tomu, aby se sám rozhodl Ukrajině další vojenskou pomoc neposkytovat," poznamenal ISW.

Ukrajina obdržela první bojové letouny F-16 a ukrajinské letectvo je již začalo používat. Prezident Volodymyr Zelenskyj to oznámil v neděli, uvedl server Ukrajinska pravda. Zelenskyj při příležitosti Dne vzdušných sil na neupřesněné letecké základně předvedl novinářům dvě letadla, která Kyjev získal od zahraničních partnerů.

"Často jsme slýchali, že je to nemožné... Teď je to skutečnost. Skutečnost na našem nebi. F-16 jsou na Ukrajině. Podařilo se nám to," řekl Zelenskyj. "Jsem hrdý na naše piloty, kteří tato letadla ovládají a již je začali používat," dodal. Zároveň uvedl, že počet letadel, která již dorazila, ani počet pilotů, kteří již byli vyškoleni, není dostatečný.

Ukrajinský prezident neuvedl konkrétní počet dodaných stíhaček. Podle týdeníku The Economist dostala Ukrajina zatím deset stíhaček F-16. Další stroje, které slíbily dodat Dánsko, Nizozemsko a další země, dorazí postupně v roce 2025. Celkem obdrží ukrajinské ozbrojené síly 79 letadel F-16.

Podle amerických médií pochází výzbroj a vybavení stíhaček z USA. Ukrajinští vojenští experti předpokládají, že F-16 nebudou nasazeny do přímých bojů s ruskými stroji na frontové linii, protože Rusko tam má hustou síť protiletadlové obrany. Ruská armáda se navíc pravděpodobně pokusí zničit F-16 ještě na ukrajinských základnách.