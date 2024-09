Ficovi přišla na úřad obálka s nábojem. Bezohlednost, reagoval prokurátor

Jihočeský kraj si po volbách do krajských zastupitelstev vybral staronového lídra Martina Kubu. Ten odmítá, že by vítězství ODS v kraji bylo výsledkem snahy pražské centrály. Naopak občanské demokraty kritizuje, podle něj by se měli zaměřovat na samostatnou, nikoliv koaliční politiku. Vítězství v krajských volbách přisuzuje snaze svého týmu.