Finsko se v úterý stane členem NATO

Finsko by se mohlo stát oficiálně členem Severoatlantické aliance během několika dní, uvedl na twitteru generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vstup této severské země do obranné aliance ve čtvrtek ratifikovalo jako poslední členská země Turecko; Maďarsko souhlasilo s jejím vstupem už v pondělí. Stoltenberg doufá i v brzký vstup Švédska do aliance, uvedly zahraniční agentury.