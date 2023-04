Francie popřela informace z uniklých dokumentů Pentagonu, že má na Ukrajině vojáky

Dovoz ukrajinského obilí do Polska bude pozastaven nejméně do července, uvedl Janusz Kowalski, náměstek polského ministra zemědělství. Varšava o zastavení exportu obilí s cílem zmírnit dopad na ceny, informovala již v pátek, tehdy ale nebylo jasné, jak dlouho by opatření mělo platit, poznamenal ukrajinský list The Kyiv Independent.