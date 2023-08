Havaj ničí požáry. Plameny zdevastovaly historické město Lahaina, šest lidí zemřelo

New York v úterý uzavřel populární pláž Rockaway Beach poté, co v pondělí večer kousl žralok padesátiletou ženu. Plavkyně je v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Ve státě New York loni nedošlo k žádnému smrtelnému útoku obávaného mořského predátora.

Zdroj: Jan Hrabě