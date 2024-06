Hromadná střelba u Detroitu: Mezi zraněnými jsou i děti, pachatel je po smrti

Střelec vystoupil z vozu před akvaparkem ve městě Rochester Hills ve státě Michigan a vypálil asi 30 ran z pistole značky Glock, uvedl šerif Michael Bouchard na tiskové konferenci. Pak z místa činu, kde se našla zbraň, utekl.

Policisté později vypátrali podezřelého muže v domě nedaleko místa střelby a obklíčili ho. Pokusili se s ním navázat kontakt a přesvědčit ho, aby se vzdal. Podle AP ale nakonec pachatel spáchal sebevraždu.

"Hrozné věci, jichž jsme bohužel my, kteří pracujeme jako ochránci zákona, už viděli až příliš mnoho," komentoval šerif to, co se stalo. Svědci vypověděli, že útočník se choval klidně, po střelbě se vrátil do svého vozu a odjel. Automobil následně pomohl policistům dostat se muži na stopu.

Město Rochester Hills se nachází přibližně 50 kilometrů severně od Detroitu. Nedaleká obec Oxford Township byla v roce 2021 dějištěm masové střelby na škole, kde tehdy patnáctiletý student zabil čtyři spolužáky a zranil dalších šest a učitele.