Iron Dome. Jakou roli sehrál při sobotním útoku Hamásu izraelský štít?

V září by hnutí ANO opět vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny, a to s podobným výsledkem jako v květnu, kdy získalo 33,5 procenta hlasů. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí ANO by si tak udrželo svou pozici na vrcholu preferencí s velkým náskokem.