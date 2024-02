Izrael odmítl "mezinárodní diktát" v otázce jednostranného uznání Palestiny

Ve prohlášení se zdůrazňuje, že Izrael kategoricky odmítá jakýkoli mezinárodní diktát týkající se trvalého usmíření s Palestinci. Podle dokumentu by každá taková dohoda měla být dosažena prostřednictvím přímých jednání bez předchozích podmínek.

Deklarace dále zdůrazňuje, že Izrael stále odmítá jednostranné uznání palestinského státu. Podle ní by takový krok po útoku militantů z Hamásu ze 7. října představoval "obrovskou, bezprecedentní cenu za terorismus", což by podle Izraele zabránilo jakékoli budoucí mírové dohodě.

Premiér Netanjahu nechal o zmíněném prohlášení hlasovat poté, co deník Washington Post informoval, že USA a několik arabských zemí pracují na podrobném plánu komplexní mírové dohody mezi Izraelem a Palestinci, který zahrnuje "pevný časový plán" na vytvoření palestinského státu.

Izrael okupuje od roku 1967 Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém, kde žije kolem 700 000 židovských osadníků mezi třemi miliony Palestinců. Palestinci usilují o vyhlášení nezávislého státu na tomto území, s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem.

Palestinské území získalo od Organizace spojených národů statut pozorovatelského státu v roce 2012. Zatím Palestinský stát uznalo 139 ze 193 členských zemí OSN, ale USA nejsou mezi nimi. Washington trvá na tom, že dohoda o palestinském státě musí být výsledkem mírových jednání s Izraelem, ale taková jednání neprobíhají od roku 2014.

Netanjahu zdůraznil, že budoucí vztahy mezi Izraelem a Palestinci by měly být výsledkem přímých jednání bez předběžných podmínek. Varoval před jednostranným uznáním Palestiny, což by mohlo být interpretováno jako odměna pro teroristy a mohlo by to zkomplikovat budoucí mírové jednání.

Informace o rozhovoru mezi Netanjahuem a Bidenem přinesla izraelská média. Diskutovali o pokračujících vojenských operacích v Pásmu Gazy, možném útoku na město Rafáh, osudu rukojmích a humanitární situaci v Gaze. Bílý dům potvrdil, že se probíralo propuštění rukojmích a výzva k ochraně civilistů v Rafáhu.

Americká vláda apeluje na Izrael, aby během svých operací v Gaze dbal na ochranu civilistů a účastní se jednání o propuštění rukojmích a zastavení bojů. Od začátku konfliktu v říjnu si izraelské údery vyžádaly životy desetitisíců Palestinců. Izrael vedl válku proti Hamásu od 7. října, kdy palestinští ozbrojenci pronikli z Gazy do izraelského pohraničí a spáchali řadu útoků.

Biden přitom během nedávných soukromých rozhovorů Netanjahua ostře kritizoval. Je podle něj hlavní překážkou změny izraelského vojenského přístupu v Pásmu Gazy. Pro americkou stanici NBC to uvedli pět zdrojů.

Biden údajně uvedl, že se snaží přimět izraelskou vládu k souhlasu s příměřím v pásmu Gazy, ale Netanjahu "mu dává pekelně zabrat" a je nemožné se s ním dohodnout. Během soukromých rozhovorů údajně označuje Netanjahua jako "toho týpka" a nejméně třikrát ho nazval "blbcem".

Americký prezident vyjádřil svou frustraci nad tím, že jeho vláda předkládá dobré návrhy na dohodu o příměří pro Izrael, ale premiér Netanjahu je neustále odmítá. Také zdůraznil, že premiér Netanjahu podle něj prodlužuje konflikt, aby si udržel moc.

Jeden z insiderů uvedl pro NBC, že Biden řekl, že premiér Netanjahu začal dobře, ale "v poslední době se stal trnem v patě" a "v poslední době dělá problémy". Biden také podle zdrojů NBC uvedl, že poslední dobou premiér Netanjahu přináší spíše problémy.

Přestože Bidenova frustrace nevedla k zásadní změně politiky USA, představitelé pro NBC před dvěma týdny naznačili, že uvažují o zpoždění nebo zpomalení prodeje amerických zbraní Izraeli. Jiní vládní zástupci pak minulý týden naznačili, že se připravují na možnost oficiálního uznání nezávislosti palestinského státu.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost reagoval na otázky ohledně Bidenových komentářů tím, že prezident jasně vyjádřil své nesouhlasné postoje s premiérem Netanjahuem, ale zdůraznil, že jejich vztah je založen na dlouholetém respektu, jak veřejně, tak v soukromí.

Netanjahu v pondělí zopakoval své přesvědčení, že jedině vojenský tlak - až do úplného vítězství nad palestinským militantním hnutím Hamás - vyústí do osvobození zbylých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy.

Izraelské síly mezitím v pondělí osvobodily dva rukojmí po vtržení do přísně střeženého bytu ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy. Podle Hamásem řízených úřadů při izraelské operaci, kterou doprovázelo i letecké bombardování, zahynulo nejméně 100 Palestinců.

"Pouze neustálý vojenský tlak až do úplného vítězství povede k propuštění všech našich rukojmích," uvedl Netanjahu prostřednictvím své kanceláře.

Izrael v současnosti čelí mezinárodní kritice v souvislosti s plánem rozšířit pozemní operaci i do Rafahu, v němž našlo útočiště více než milion Palestinců prchajících před válkou v enklávě.

Netanjahu už dříve odmítl návrh ze strany Spojených států, který předpokládal normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií s podmínkou postupného směřování k vytvoření palestinského státu.