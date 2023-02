Izrael spustil dominový efekt protiteroristickou akcí. Konflikt s Palestinou se vyostřuje

Jen za poslední rok zemřelo v oblasti Izraele a Západního břehu Jordánu více než 150 Palestinců a 20 Izraelců, jak uvádí Organizace spojených národů ve své zprávě.

Letos se situace vyostřuje. Minulý týden při útoku poblíž jeruzalémské synagogy zemřelo sedm lidí a další tři útočník zranil. Následně izraelský prezident Netanyahu vyzval obyvatele, ať neberou spravedlnost do svých rukou a nechají na situaci pracovat armádu a policii. Uvedl to deník The Jerusalem Post.

Útočník se podle informací zmíněného listu pokusil uniknout, izraelští policisté ho při útoku ale zabili. Tamní strážci zákona zatkli během jedné noci přes 40 podezřelých z asistence útočníkovi. Izraelské ozbrojené síly (IDF) posílily na Západním břehu o tři prapory.

O útoku s odvoláním na izraelské zdroje informovala i ČT24. Mnozí Palestinci později teroristický čin bouřlivě oslavovali. Útoky kromě USA odsoudili také čeští politici, zejména prezident republiky Miloš Zeman a premiér Petr Fiala. Nad aktuální situací vyjádřil znepokojení šéf diplomacie Jan Lipavský.

Zřetelný dominový efekt

Útokem Palestinci zřejmě reagovali na střelbu mezi jednotkami IDF a střelcem na Dženínu na Západním břehu. Při ní zemřelo devět Palestinců včetně starší ženy, jak uvádí server The Times of Israel.

Izraelci se měli pokusit proniknout do uprchlického tábora, kde palestinská teroristická organizace palestinského islámského džihádu plánovala své útoky různě po Izraeli. „Tato skupina byla tikající bombou. Pokud bychom nejednali, jednali by oni,“ upozornil nejmenovaný důstojník IDF. Doplnil, že tři členové této buňky přišli během střelby o život, další čtyři IDF zatkla. Šlo tedy o akci s cílem potlačit teroristický útok.

Jako reakci na druhý den Palestinci vypálili dvě rakety z pásma Gazy. Izraelské úřady neinformovaly o žádném úmrtí nebo škodě na majetku. Zachytila je protivzdušná obrana s honosným názvem Železná kopule (z anglického Iron Dome, pozn. red.). Sirény zněly napříč izraelskými městy Ashkelon, Zikim a Karmia. Korespondent serveru The Times of Israel Emanuel Fabian na svém Twitteru zveřejnil video, které ukazuje Iron Dome v akci.

Iron Dome interceptions seen over Ashkelon pic.twitter.com/N8NXOPQXTJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 26, 2023

Za poslední týden se tak vyostřilo napětí. Dosud je však v poměrně únosných mezích.V noci z 1. na 2. února IDF bombardovaly palestinskou enklávu, pásmo Gazy. Izraelci podle serveru The Times of Israel bombardovali sklad chemikálií, které teroristické hnutí Hamas používá k výrobě raket.

Pásmo Gazy ovládá právě organizace Hamas spolu s výše zmíněným palestinským islámským džihádem.