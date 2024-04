Izraelská armáda v noci na zaútočila na Sýrii

Krátko po tomto přeshraničním útoku došlo k leteckému útoku z Izraele 1. dubna, který zasáhl íránský konzulát v Damašku, přičemž při něm zahynulo sedm příslušníků íránských revolučních gard, včetně dvou generálů. Tento incident vedl k další eskalaci napětí v regionu.

Izraelská armáda uvedla, že jako odvetu za tento nejnovější útok z území Sýrie provedla noční útok na vojenskou infrastrukturu syrské armády v oblasti Mahadždža, která se nachází přibližně 30 kilometrů od demilitarizované zóny. Podle armády se jednalo o lokality, odkud byly vystřeleny rakety směrem na Golanské výšiny.

Současně Izraelská armáda informovala, že v noci na úterý byla terčem útoku i oblast kolem kibucu Misgav Am na severu židovského státu, která byla cílem útoku z Libanonu.

Po útoku v Damašku Izrael zvýšil svou vojenskou připravenost na možnou odvetu ze strany Íránu. Damašek i Teherán obviňují Izrael z útoku, ale Izrael tuto záležitost zatím nepotvrdil.

List The Times of Israel (TOI) v úterý uvedl s odvoláním na nejmenovaného "představitele západních tajných služeb", že pokud Írán přímo zaútočí na Izrael jako reakci na útok v Damašku, Izrael v odvetě zaútočí na cíle v Íránu.

Web Elaph News tvrdí, že Izrael v nedávné době prováděl nácviky svých vzdušných sil, které zahrnovaly přípravu na útoky proti íránským jaderným zařízením a další klíčové infrastruktuře.

Podle americké zpravodajské televize CNN je nepravděpodobné, že by Teherán přímo zaútočil na Izrael. Místo toho by Írán raději chtěl, aby takové útoky provedli jeho spojenci. CNN dále uvedla, že Teherán nechce dramaticky eskalovat situaci, protože se obává reakce USA nebo Izraele na jakýkoli útok, který by inicioval.