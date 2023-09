Jak porazit lesní požáry? Hasičům může kromě dronů pomoci i umělá inteligence

K polovině srpna shořelo v Kanadě bezmála 14 milionů hektarů, přičemž během předchozí rekordní sezóny požárů v roce 1989 bylo vypáleno 7,6 milionu hektarů lesa. Pro rekordy ale nemusíme chodit daleko. Jeden padl i v Evropské unii. Na severovýchodě Řecka pak oheň spálil přes 81 tisíc hektarů a nevyhnul se lesům ani domům a Evropská komise označila požáry za největší dosud zaznamenané v rámci EU.

Místy je situace tak špatná, že se řádění požárů promítá nejen do každodenního života lidí, ale i do jejich nejisté budoucnosti. Americké pojišťovny například přestávají nabízet pojištění nemovitostí kvůli obavám ze stále ničivějších živelních pohrom, mezi které mimo jiné právě i požáry.

Podle serveru deníku The Washington Post už nejméně pět velkých pojišťoven upravuje své nabídky pojištění nemovitostí právě klimatickým změnám. The Wall Street Journal uvedl, že i skupina AIG chce omezit nabídku pojištění v oblastech s vysokým rizikem záplav nebo požárů. A podobné příběhy se množí.

To může pro řadu lidi představovat existenční problém, především v oblasti Kalifornie, kde je situace s lesními požáry v USA zřejmě nejhorší. Dvě největší pojišťovny už oznámily, že přestanou uzavírat nové pojistné smlouvy a internet se plní příběhy lidí, kteří kvůli požárům přišli nejen o střechu nad hlavou, ale i o finanční jistotu.

V boji s požáry přitom pomáhá nejmodernější technika. Hasiči už dávno nespoléhají jen na hadice a cisterny plné vody, k dispozici mají také řadu letecké techniky včetně dronů, které dokáží monitorovat ohniska a tepelné změny v prostředí.

V boji s lesními požáry by nově mohla pomoct také umělá inteligence (AI). Podle prohlášení řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise po setkání se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Kypru Nikosem Christodulidesem v kyperské Nikósii by Izrael mohl spolupracovat s Evropskou unií v zájmu lepší koordinace společného postupu proti požárům.

Mitsotakis prohlásil, že Řecko by mohlo poskytnout své území k testování izraelské technologie založené na AI, která by měla pomáhat včasné detekci lesních požárů. "Už s Izraelem jednáme o řešeních na bázi AI, které nám umožní rozpoznávat lesní požáry v raném stádiu," dodal. "Zde jde skutečně o jednu z oblastí, u které nepochybně platí, že společně jsme silnější," doplnil Netanjahu.

Na včasné detekci hrozících požárů se pracuje ve Spojených státech, kde by dnes již legendární požární hlásky v rozlezlých národních parcích mohla také nahradit umělá inteligence. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu podle serveru Insider vytvořili platformu s názvem ALERTCalifornia, která přenáší video z 1038 kamer v celém regionu do systému AI, který dokáže detekovat kouř a další indikátory požáru v reálném čase.

Zatímco se tato technologie stále testuje a vylepšuje, inženýři ale už nyní tvrdí, že by mohla jednoho dne pomoci identifikovat lesní požáry dříve, než se stanou katastrofálními, a to kdekoli na světě. "Je to 100% použitelné kdekoli na světě, zvláště nyní, když zažíváme mnohem větší a častější požární režimy a klimatickou změnu," řekla Suzann Leininger, specialistka na výzkumná data na Kalifornském ministerstvu lesnictví a požární ochrany pro server Times of San Diego.