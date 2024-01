Japonsko hlásí po sérii zemětřesení první oběti, tsunami ničily domy. USA nabízí pomoc

Japonsko v pondělí zasáhlo několik zemětřesení. Epicentrum nejsilnějšího z nich o síle 7,6 bylo v prefektuře Išikawa na pobřeží Honše.

Otřesy vyvolaly vlny tsunami, které ničily domy, a bez dodávky elektřiny se ocitlo 36.000 domácností.

Média informovala i o prasklých vodovodech, uzavřených silnicích a zastavených rychlovlacích. V regionu nefungovaly některé mobilní sítě. Země do záchranných prací nasadila také armádu.

Japonský meteorologický úřad (JMA) dnes vydal varování, podle kterého by část pobřeží Japonského moře mohly zasáhnout vlny o výšce do pěti metrů, a to do vzdálenosti 300 kilometrů od epicentra.

Biden uvedl, že jeho vláda je v kontaktu s japonskými úřady a USA jsou připraveny poskytnout Japoncům jakoukoli potřebnou podporu.

V oblasti se nachází také jaderná elektrárna. Její prodazkovatel, společnost Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) oznámila, že kontroluje případné problémy, zatím však žádné nezaznamenala.