Juncker: Pokud vyhraje Trump, Evropa musí ukázat sílu

„Evropané nemají vliv na výsledek těchto voleb, ale my musíme reagovat klidně,“ zdůraznil Juncker, který zastával funkci předsedy Evropské komise v letech 2014 až 2019. Má zkušenosti s politikou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a podotkl, že pokud se Trump znovu ujme funkce, diplomacie se musí spojit se silou.

Juncker upozornil, že EU musí při komunikaci s Trumpem projevit „zdvořilost a sílu,“ která by zabránila vzniku nejistoty. „Potřebujeme rovnocenný vztah mezi Spojenými státy a Evropou,“ zdůraznil. Podle něj Trump dlouhodobě vnímal Evropskou unii jako „válečný stroj“ vytvořený s cílem oslabit světový vliv Spojených států.

Podle Junckera mnozí evropští lídři upřednostňují vítězství demokratky Kamaly Harrisové, která podporuje silné transatlantické spojenectví. Juncker však dodal, že přestože by Harrisová usilovala o přátelské vztahy s EU, stále by primárně hájila americké zájmy. To by podle něj mohlo vést ke sporům mezi oběma stranami.

Junckerovo prohlášení je výzvou pro EU, aby i přes možnou změnu na postu amerického prezidenta zachovala nezávislý a rozhodný přístup při jednáních se Spojenými státy.