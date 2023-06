Kadyrovci nejsou nezávislí bojovníci, říká Čečenec bojující na straně Ukrajiny

Řadu Čečenců prohra dvou válek s Ruskem z přelomu století prý stále bolí. „V důsledku této bitvy jsme přišli o nezávislost. A tento sen o nezávislosti ve mně žije dál, stejně jako v mnoha Čečencích, kteří skončili v Evropě a dalších zemích,“ popsal třiačtyřicetiletý veterán Aslan Očerchadžiev. Trvale pobývá v Norsku, nicméně odjel bojovat na Ukrajinu proti ruské agresi.

Vedle jiných útrap si Očerchadžiev během pobytu v Čečensku prošel i vězením. Ještě jako mladý se totiž v průběhu první čečenské války roku 1994 přidal k islámskému praporu. „Bohužel jsem toho musel hodně zažít. Hodně smrti, hodně zmrzačených lidí. Byl jsem také zraněn,“ pokračoval.

„Viděl jsem vězení. Když jsem byl v Grozném, byl jsem hodně nemocný a zatkli mě,“ vylíčil. Údajně ho mučili a musel se přiznat k terorismu, ačkoliv účast na něm stále popírá. Po třech letech strávených ve vězení ho propustili, posléze znovu zatkli – ve vězení tedy strávil více než pět let. Nakonec proti němu vznesly obvinění i ruské úřady. Měl se podílet na vraždách policistů a vojáků, což také popírá.

Po ruské invazi proti Ukrajině se přidal k praporu šejka Mansúra. Ten tvoří převážně veteráni z obou čečenských válek proti Rusku – hlavně etničtí Čečenci. Jsou s nimi i bojovníci jiných národností. „Nedělíme lidi podle náboženství a národnosti, to je jedna z našich zásad,“ podotkl.

Prapor údajně nedostává žádnou podporu od ukrajinské vlády. Jednotka ale svou činnost koordinuje s pravidelnou ukrajinskou armádou, od níž nepřijímá žádné rozkazy. Muži z jednotky vycvičili řadu Ukrajinců a účastnili se mimo jiné bitvy o Bachmut. „I když Prigožin vystupoval a křičel dejte mi munici, dejte mi munici, skutečný hlad po munici nebyl. Problém byl v tom, že použili šestkrát více munice, než se takticky a akademicky žádá. Prostě Ukrajince zasypali náboji. A v těchto podmínkách se Ukrajinci ještě bránili,“ shrnul.

Komentoval i probíhající ukrajinskou protiofenzívu. „Teď se všechno změnilo. Teď se území znovu otevřelo a oni musí bránit celou frontu, musí bránit boky, musí bránit Luhanskou oblast – kontrolovat tuto obrovskou linii bude pro Rusko velmi obtížný úkol,“ vysvětlil Očerchadžiev.

Podle něj se ale tito Čečenci nesetkali v boji s vojáky stejné národnosti bojujícími na straně Ruska. „Zatím jsme na ně nenarazili. Byli jsme na nulté linii, na první a druhé linii, zatímco oni byli někde na třetí nebo páté, daleko. Instawarriors. Někdy se ztratili a zabloudili do zajetí nebo zemřeli pod dělostřeleckou palbou,“ vylíčil. Použil posměšný název, kterým Ukrajinci označují čečenské bojovníky na ruské straně, Instawarriors – narážejí tím na to, že si své aktivity pečlivě dokumentují na sociálních sítích.

„Obrovská vládní propagandistická mašinérie ruského impéria pracuje na tom, aby vytvořila obraz těchto radikálních čečenských zloduchů, kteří napadli Ukrajinu, že jsou to nějací nezávislí spojenci Ruska. Všichni chápeme, že jsou to příslušníci vojenských služeb Ruska. Policie Ruska. Nejsou to nezávislí lidé,“ upřesnil Očerchadžiev.

Pro čečenské bojovníky na straně Ukrajiny je prý nepříjemné vnímání jejich krajanů jako teroristů a násilníků, ale staví se proti tomu. „Jsme dobrovolníci, kteří nedostávají žádný plat, žádnou materiální motivaci. Přišli jsme sem z klidného, odměřeného života, a myslím, že to musí světu ukázat, že když jsou Čečenci opravdu nezávislí, vyberou si tuto stranu,“ uzavřel bojovník.