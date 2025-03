PŮVODNÍ ZPRÁVA | Kanaďané byli na cla připraveni, Trump odstrčil nejlepšího přítele USA, říká kanadský politolog

Trump uvalil plošné 25% clo na veškeré dovozy z Kanady a Mexika. „Přestože prezident Trump dal Kanadě i Mexiku dostatek času na omezení nebezpečné aktivity kartelů a přílivu smrtících drog do naší země, nepodařilo se jim situaci adekvátně řešit,“ uvedl Bílý dům krátce před tím, než cla vstoupila v platnost. Výjimku z 25% cla tvoří pouze energetické suroviny z Kanady, včetně ropy, na které se bude vztahovat nižší 10% sazba. EuroZprávy.cz o tom informovaly zde .

Kanadský premiér Justin Trudeau prakticky okamžitě reagoval zavedením cel na americké zboží v hodnotě 30 miliard dolarů. Další odvetná cla ve výši 125 miliard dolarů mají vstoupit v platnost do 25. března. „Kanada tuto neopodstatněnou akci nenechá bez odpovědi,“ uvedl Trudeau.

Premiér provincie Ontario Doug Ford už v pondělí pohrozil, že v případě zavedení nových amerických cel Ontario zastaví vývoz elektřiny do USA. „Pokud se nás snaží zničit, udělám všechno – včetně odpojení jejich energie – a to s úsměvem na tváři,“ prohlásil Ford na tiskové konferenci během těžební konference v Torontu.

Podle kanadského politologa Charlese Étienne-Beaudryho, autora knihy Radio Trump: How he won the first time , není země javorového listu z Trumpových cel nijak překvapená. „Kanaďané jsou nyní připraveni na ‚usanské‘ tarify. Kanaďanům už to neimponuje. Mnozí z nich už místo v USA tráví dovolenou v Mexiku. Říkáme Trumpovi, aby ‚to prostě udělal‘. Nejhorší je nejistota,“ vysvětlil exkluzivně pro EuroZprávy.cz.

Strategie ekonomického posunu od USA už je pro Ottawu přirozená. „Ať už s těmi hloupými cly, nebo bez nich, Kanada vytváří dlouhodobou strategii ekonomického posunu od USA. I když nás to mrzí,“ připustil Beaudry.

Kanaďanům dělají problémy také politické zmatky ve Státech. „Kanaďané se nemohou vyrovnat se současnými politickými zmatky ve Spojených státech. I když chápeme, že to není vina všech Američanů. Demokraté jsou na tom stejně jako Kanaďané. Přesto situace odstrčila nejlepšího přítele, kterého USA mohly mít,“ zdůraznil.

Podle Beaudryho má Kanada zásadní výhody. „Kanada má skvělou mezinárodní pověst, úžasné přírodní zdroje, silné průmyslové a přepravní kapacity. A hlavně máme vůli být součástí mezinárodního společenství, které sdílí demokratické hodnoty, rozdělování bohatství, respekt k právnímu státu, otevřenost vůči odlišnostem a laskavost,“ vyjmenoval.

Kanaďané si na těchto věcech zakládají. „Jeden z velkých veršů písně ‚Ô Canada‘, naší národní hymny, říká: ‚Pravý sever silný a svobodný‘,“ připomněl Beaudry.

Kanada má vlastní politické problémy

Kanadský premiér Trudeau je poslední dobou na mezinárodní scéně hodně vidět, jeho práce se ale pomalu chýlí ke konci. „Trudeau je v poslední době na mezinárodní scéně velmi aktivní. Zdá se, že se mu z práce opravdu nechce odejít,“ poznamenal politolog.

„Přesto bude velmi brzy nový kanadský premiér. Mnozí se domnívají, že jím bude bývalý guvernér Bank of England Mark Carney, který se zabýval dopady brexitu na britskou ekonomiku. V minulosti vedl kanadskou centrální banku v období kolem hospodářské krize v roce 2008,“ doplnil.

Situace je komplikovaná i v Liberální straně Kanady, z níž Trudeau pochází. „Pan Carney, stejně jako další uchazeč o post kanadského premiéra, bývalá ministryně financí Chrystia Freelandová, mají politicky i osobně blízko k Justinu Trudeauovi. Je zvláštní slyšet, jak se snaží distancovat od současné Trudeauovy administrativy,“ podotkl Beaudry.

„Klání o vedení Liberální strany Kanady a zejména debaty byly nudné, pan Carney a slečna Freelandová nejsou charismatičtí politici. Jsou to však kompetentní lidé. V letech 2019-2020 slečna Freelandová vyjednávala s první Trumpovou administrativou o CUSMA, kanadsko-americko-mexické dohodě o volném obchodu, která nahradila NAFTA,“ vylíčil politolog.

Po zvolení lídra kanadských liberálů ale dojde hned na další klání. „Hned poté, co nový předseda Liberální strany nahradí pana Trudeaua ve funkci kanadského premiéra, budou velmi rychle vypsány volby a dojde k souboji mezi tímto novým premiérem (Carney nebo Freeland) a panem Pierrem Poilievrem, předsedou Konzervativní strany Kanady,“ popsal Beaudry.

Poilivre je sice zastáncem konzervativní politiky, od Trumpa se ale zásadně liší. „Ten se v poslední době distancoval od konzervatismu ve stylu MAGA a přislíbil naprostou podporu Ukrajině. Pan Poilievre je skromného původu, neboť byl adoptován,“ poznamenal.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby se pan Poilievre stal v dubnu nebo květnu kanadským premiérem, zejména proto, že Liberální strana Kanady je u moci od roku 2015 a historicky dochází v kanadské politice po tak dlouhé době obvykle k přechodu ke Konzervativní straně. Ale pan Carney, nebo dokonce slečna Freelandová, mohou tyto volby ještě vyhrát. Brzy začne volební kampaň, která to vyřeší,“ uzavřel Beaudry.