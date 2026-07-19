Když Putin nechce mír dobrovolně, Kyjev si ho vynutí. Zelenskyj oznámil zahájení klíčových schůzek ke konci války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nedělním večerním projevu oznámil, že na pondělí plánuje klíčové rozhovory zaměřené na formulování strategie pro ukončení války za podmínek přijatelných pro Ukrajinu. Cílem je zhodnotit aktivní operace a stanovit další postup, který by vedl k vynucení konce konfliktu.
Hlava státu zdůraznila, že pro dosažení ukrajinských cílů chce slyšet pohledy jednotlivých velitelů obranných a bezpečnostních sil. Tomuto prohlášení předcházel víkend plný intenzivních konzultací s řadou zkušených vojenských činitelů o situaci na frontové linii a širších vojenských plánech. V neděli Zelenskyj jednal například s Mychajlem Drapatým, Volodymyrem Horbaťukem či Olehem Apostolem, kteří armádě předložili hlášení z různých operačních směrů.
Tyto strategické schůzky se odehrávají na pozadí zpráv deníku Financial Times, podle jehož zdrojů z blízkosti prezidentské administrativy Zelenskyj zvažuje odvolání hlavního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Prezident je údajně připraven Syrského nahradit, pokud najde nástupce schopného zajistit hladké předání velení a zároveň udržet pevnou obranu na 1200 kilometrů dlouhé frontě.
Možná personální změna v čele armády přichází v době celonárodních protestů, které vyvolalo nedávné odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova. O víkendu, konkrétně v sobotu, se Zelenskyj sešel také s veliteli sborů působících v nejintenzivnějších sektorech fronty, aby si vyslechl jejich hodnocení bojiště, logistiky a ruských záměrů.
Jednání se zúčastnili brigádní generál Dmytro Vološyn, generálmajor Artem Bohomolov, brigádní generál Oleksij Maistrenko, brigádní generál Jevhen Lasijčuk, brigádní generál Svjatoslav Zajic a brigádní generál Jaroslav Sydorov, přičemž podle zdrojů Financial Times tato setkání sloužila zároveň jako potenciální pohovory na pozici hlavního velitele.
Prezident ve svém sobotním projevu reagoval na demonstrace na podporu Fedorova s tím, že vnímá hlasy veřejnosti, a potvrdil, že s Fedorovem i Syrským dlouze hovořil. Dodal, že rozhodnutí týkající se armády budou teprve vypracována. K situaci se vyjádřil i sám bývalý ministr obrany Fedorov, který na sociálních sítích potvrdil existenci dialogu a avizoval, že změny rozhodně nastanou.
Fedorovovo propuštění z funkce po šesti měsících působení v čele resortu vyneslo na veřejnost zákulisní spory s vojenským vedením, kdy exministr obvinil Syrského z blokování iniciativ a bránění modernizaci ozbrojených sil. Syrský na to reagoval poděkováním Fedorovi za práci a výzvou k jednotě, samotná obvinění však přímo nekomentoval.
Celá situace se odehrává v době neutichajícího ruského tlaku, kdy ruské síly za uplynulý týden vyslaly proti ukrajinskému území přibližně 1450 útočných dronů, více než 1640 řízených leteckých bomb a 99 raket různých typů.
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Zdroj: Libor Novák