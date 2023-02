KLDR otestovala raketu, která by zřejmě mohla zasáhnout i USA

USA a Jižní Korea v reakci na odpálení rakety uskutečnily dnes společné cvičení letectva.

Podle KLDR raketa po necelých 67 minutách dopadla do předem určené oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Tokio již v sobotu uvedlo, že střela dopadla do jeho výlučné ekonomické zóny západně od jeho pobřeží.

Podle vyjádření Pchjongjangu se jednalo o cvičný "překvapivý odpal", který potvrdil připravenost KLDR provést smrtící jaderný protiútok proti nepřátelským silám. První test rakety Hwasong-15 uskutečnila Severní Korea v roce 2017.

"Důležité tady je, že toto cvičení bylo nařízeno týž den, bez předchozího upozornění. Doba mezi rozkazem a odpalem se s dalšími testy zřejmě bude zkracovat," prohlásil spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda.

"Zdá se, že toto cvičení je způsob vůdce KLDR Kim Čong-una, jak sdělit Spojeným státům a (Jižní Koreji), že jeho země pokračuje ve zdokonalování svých dovedností v oblasti balistických střel pro možné použití v reálném čase,“ poznamenala bývalá analytička CIA Kim So.

Loni KLDR odpálila rekordní počet raket, včetně mezikontinentálních balistických střel schopných dosáhnout americké pevniny. Američtí a jihokorejští představitelé rovněž varovali, že se KLDR může připravovat na první jaderný test od roku 2017.

V pátek KLDR pohrozila "bezprecedentně" tvrdou reakcí, pokud Jižní Korea a Spojené státy uskuteční plánovanou sérii vojenských cvičení. První cvičení by se měla uskutečnit příští týden a další by měla následovat v dalších týdnech a měsících. Už dnes ovšem USA a Jižní Korea uspořádaly cvičení letectva, do kterého se zapojil i amerických strategický bombardér, uvedla jihokorejská armáda. Podle několika zdrojů agentury Reuters by se dnes odpoledne mělo v reakci na severokorejský test rakety Hwasong-15 uskutečnit také společné cvičení letectva USA a Japonska. Podmínkou je, že to dovolí počasí.