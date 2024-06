Smrt dítěte po výbuchu granátu: Chorvatsko předá trestní oznámení do Česka

Sága o Kylianu Mbapppém, francouzském reprezentantovi a jedné z největších hvězd šampionátu, a jeho zlomeném nosu ukončil kouč Didier Deschamps tím, že novou akvizici Realu Madrid do základní sestavy do šlágru proti Nizozemsku nenasadil a nakonec zůstal mimo hru celý zápas. A právě asi osobnost Mbappého chyběla k tomu, aby někdo vstřelil regulérní gól. Balon se sice do branky dostal jen jednou a to zásluhou Nizozemce Xaviho Simonse, branka ale nebyla uznána pro ofsajd. S přehledem nejnudnější zápas dosavadního průběhu šampionátu tak tedy skočil bezbrankovou remízou, za kterou byly rády oba týmy.