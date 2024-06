KLDR začala veřejně obhajovat Rusko. Vinu za útok na Krym svalila na USA

Drahý britský projekt odklonu nelegálních migrantů do Rwandy se vůbec nevyplatil. Daňoví poplatníci zaplatili přes 100 milionů liber za to, aby úřady do východoafrické země přesunuly dva migranty – nikoliv tisíce, jak bylo v plánu. Premiér Rishi Sunak navíc dává grandiózní předvolební sliby o úspěchu tohoto projektu. Favority na vítězství v červencových volbách jsou ale labouristé, kteří projekt hodlají zrušit.