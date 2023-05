Kněze potrestal soud za blokování silnice kvůli obavám z klimatické změny

Jörg Alt i další dva odsouzení mají zaplatit pokutu, jejíž výše odpovídá jejich platu. V jeho případě je to 10 eur. O rozhodnutí mnichovského soudu informovala AP.

Kněz už dříve řekl novinářům, že se do blokády zapojil kvůli obavám z dopadů klimatické změny na rozvojové země. "Řekněte mi, co je lepší udělat, a já to udělám. Nevidím ale nic lepšího než zapojení se do občanského odporu," vysvětlil.