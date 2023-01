Koronavirus prodělali čtyři z pěti Číňanů, domnívá se epidemiolog

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i firmy, které mají dluhy na sociálních odvodech, by mohli letos od začátku července do konce listopadu dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného by jim sociální správa odpustila penále a exekuční náklady. Úhrada by byla možná i ve splátkách. Nový zákon s obdobou milostivého léta připravilo ministerstvo práce. Normu se chystá ve středu projednat vláda.

Zdroj: ČTK