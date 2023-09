Na tiskové konferenci v OSN Lavrov prohlásil, že ačkoli se to může nazývat hybridní válkou, de facto Západ "bojuje s námi, přímo bojuje s námi." Prezident USA Joe Biden opakovaně zdůrazňuje svou snahu vyhnout se přímé konfrontaci s Ruskem a neposílat americké jednotky na Ukrajinu. Jeho administrativa rovněž odmítá ukrajinské útoky na ruském území.

Lavrov však upozornil na miliardy dolarů a západní vojenské vybavení, které Kyjev obdržel od loňského ruského útoku, a také na podporu amerických a britských zpravodajských služeb a přítomnost západních vojenských poradců na Ukrajině. Podle něj Západ "de facto bojuje proti nám, přičemž využívá ruce a těla Ukrajinců."

Šéf ruské diplomacie dodal, že ti, kdo sledují situaci na Ukrajině, dobře vědí, že Američané, Britové a další západní země bojují především tím, že poskytují stále více zbraní Kyjevu. Také upozornil na přítomnost západních žoldnéřů na Ukrajině, přestože Spojené státy a několik dalších západních vlád tvrdí, že odrazují své občany od cestování na Ukrajinu a že tito bojovníci jednají na vlastní pěst.

Lavrov se zúčastnil výročního Valného shromáždění OSN, kde byla pozornost soustředěna na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který přiletěl do New Yorku za účelem žádosti o větší podporu proti ruské invazi.

Zelenskyj ve středu vystoupil na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN a požadoval, aby Rusko bylo zbaveno práva veta. Jeho desetibodový plán na ukončení války zahrnuje úplné stažení Ruska z ukrajinského území, včetně Krymu, který byl obsazen Moskvou v roce 2014, a vytvoření zvláštního tribunálu pro vyšetřování válečných zločinů.

Lavrov však Zelenského plán zpochybnil a kritizoval USA a EU za jeho podporu. "Není to realistický scénář, což je zřejmé všem, ale zároveň tvrdí, že to je jediný základ pro jednání," poznamenal Lavrov. "Z toho vyvozujeme závěr, že nikdo vážně neprojevuje pochopení pro to, co se děje," uzavřel.