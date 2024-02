Lékaři sdělili, co ukázala pitva Navalného. Ruské úřady diktují, jak má vypadat jeho pohřeb

Ždanov upřesnil, že úřady nabídly Navalného matce Ludmile možnost, že "pokud splní určité podmínky vyšetřovatelů", mohou Navalného tělo dopravit leteckým speciálem do Moskvy.

Podle Ždanova jsou všechny tyto podmínky zaměřeny na zabránění masové účasti lidí na pohřbu Navalného.

Po jednání úřadů s Navalného matkou došlo nejprve k dohodě o pohřbení politika na Chovanském hřbitově v metropolitní oblasti Moskvy.

Avšak vyšetřovatelé následně - po konzultacích s Moskvou - odmítli schválit obřadní síně a chrám jako místo pro pohřební mši a navrhli Navalného matce, aby "uspořádala pohřeb ve výlučně rodinném kruhu".

Ludmila Navalná s tímto návrhem nesouhlasila. Vyšetřovatel jménem Voropajev následně upozornil, že čas hraje proti ní, protože "mrtvoly se rozkládají," doplnil Ždanov v rozhovoru s exilovým ruským novinářem Alexandrem Pľuščevem.

Mluvčí Navalného, Kira Jarmyšová, dnes informovala, že lékařská zpráva po pitvě uvádí, že Alexej Navalny zemřel přirozenou smrtí. Dodala také, že Ludmile Navalné ve středu večer v márnici ve městě Salechard umožnily vidět tělo svého syna.

Ludmila Navalná informovala o nejnovějším vývoji ve svých snahách o vydání těla syna prostřednictvím videopromluvy zveřejněné na platformě YouTube.

Podle zákona by jí měli tělo syna "vydat ihned, ale zatím to neudělali".

Vyšetřovatelé ji vydírají a začali jí klást podmínky, "kde, jak a kdy má být Alexej pohřben". Tvrdí, že úřady chtějí, aby se všechno dělo "tajně, bez rozloučení". "Chtějí mě vzít na kraj hřbitova, k čerstvě vykopanému hrobu a říct: Tady leží tvůj syn".

Ludmila Navalná však ve videu zdůraznila, že s takovým postupem nesouhlasí. "Chci, aby vy, kteří máte Alexeje rádi, kteří jste osobně prožili jeho úmrtí, měli možnost se s ním rozloučit," objasnila.

Kolegové Navalného, Leonid Volkov a Marija Pevčích, kteří momentálně žijí v exilu, upozornili na sociálních sítích na znění zákona, podle kterého po stanovení příčin smrti musí být tělo zesnulého příbuzným vydané do dvou dnů.

Vladimir Osečkin, zakladatel lidskoprávní skupiny Gulagu.net, tvrdí, že Alexej Navalnyj byl pravděpodobně zabit úderem pěstí do srdce, což je technika, kterou kdysi učili operátoři speciálních jednotek KGB. K jeho usmrcení mělo dojít poté, co byl několik hodin vystaven silným mrazům.

Osečkin řekl serveru The Times, že modřiny nalezené na těle opozičního vůdce odpovídají technice "jednoho úderu". Odvolává se při tom na zdroj pracující v arktické trestanecké kolonii, kde Navalnyj v pátek zemřel.

Před svou smrtí byl Navalnyj (47) nucen strávit dvě a půl až čtyři hodiny venku v uzavřeném prostoru pod širým nebem, kde teploty mohly klesnout až na -27 °C. Vězni přitom bývají normálně drženi venku ne déle než jednu hodinu, v takových extrémních podmínkách ještě mnohem méně.

"Myslím, že nejprve zničili jeho tělo tím, že ho nechali dlouho venku v chladu a zpomalili krevní oběh na minimum," řekl Osečkin. "Pak je velmi snadné někoho zabít během několika sekund, pokud s tím má agent nějaké zkušenosti," dodal.

"Je to stará metoda divizí speciálních sil KGB. Vycvičili své agenty, aby zabíjeli muže jedním úderem pěstí do srdce, do středu těla. Byl to charakteristický znak KGB," dodal s tím, že bývalí vězni, kteří si odpykali tresty v arktické oblasti, již dříve uváděli, že jiní vězni byli tímto způsobem zabíjeni.

Vdova Julija Navalná v pondělí uvedla, že její manžel byl zabit pomocí novičoku, nervově paralytické látky, kterou se ho v srpnu 2020 pokusili zabít atentátníci z FSB. Osečkin to ale považuje za nepravděpodobné. "Je to samozřejmě možné, ale když je někdo pod kontrolou vězeňského systému, existuje mnoho možností, jak ho zabít. Novičok by v těle zanechal stopu a vedl by přímo k Putinovi, protože to už jednou zkusil," domnívá se.