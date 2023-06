Lukašenko už hrozí ruskými jadernými zbraněmi. Řekl, kdy by je použil

Lukašenko mluvil s novináři o nutnosti rozmístění zbraní během pracovní cesty v Minské oblasti. "Proč je potřebujeme? Abychom se ujistili, že ani jeden zahraniční voják nevstoupí na běloruské území," poznamenal podle agentury BelTA.

Důvodem pro použití zbraní by podle běloruského prezidenta byla agrese proti jeho zemi. "Odpověď by byla okamžitá. Už jsem to deklaroval několikrát. Bůh odpusť, pokud budu muset učinit rozhodnutí o použití těchto zbraní," nechal se slyšet. "Myslím si, že nikdo nebude chtít bojovat se zemí, která má takové zbraně. Jsou odstrašující," dodal Lukašenko.

Rusko a Bělorusko na konci května podepsaly dokument umožňující rozmístění taktických jaderných zbraní na území druhé jmenované země. O podepsání dohody informovala agentura Reuters s odkazem na ruskou státní agenturu TASS. Dokument podepsali ministři obrany obou zemí, za ruskou stranu to konkrétně byl Sergej Šojgu.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden na jednání s Lukašenkem řekl, že Moskva začne rozmísťovat taktické jaderné zbraně v Bělorusku, jakmile ve dnech 7. a 8. července skončí příprava skladovacích zařízení.

Evropská unie se domnívá, že tento krok povede k další extrémně nebezpečné eskalaci. Znepokojení dal najevo také americký prezident Joe Biden.